ФСС Тюменской области приступит к прямым выплатам пособий с 1 июля

Как передает Nashgorod, в регионах, где новую программу еще не запустили, компании направляют страховые взносы за персонал для получения социальных пособий. Это касается пособий по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности, единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в фонд. Предприятия вначале сами производят выплату пособий или больничных, а после этого предоставляют документацию в ФСС с целью возмещение расходов и получают вычеты на новый платеж по страховым взносам.

Согласно новой системе, фонд будет сам переводить пособия напрямую. Данным механизмом выплат предоставляются гарантии на своевременное получение средств вне зависимости от финансового состояния предприятия.

Сейчас проект ФСС «Прямые выплаты» работает уже в 69-ти регионах России. Программа уже показала свою эффективность: сотрудникам компаний гарантированно переводят выплаты, а компаниям не нужно изымать из оборота денежные средства.

В тех областях страны, где пока еще только задумываются о внедрении новой системы фонда, ФСС проводятся вебинары для компаний. В частности, в Тюмени 14 апреля состоялось такое мероприятие для предприятий в партнерстве с создателями программы КОНТУР. Те, кто не смог в нем поучаствовать, могут сделать это 16 апреля.