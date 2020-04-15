Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе в Свердловской области

По его словам, фейковая информация была выявлена в Свердловской, Астраханской, Тверской и Кировской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.

В частности, на YouTube было выложено несколько роликов о том, что коронавируса не существует, а также о том, что лидеры США распространяют заведомо ложную информацию, чтобы дестабилизировать мировую экономику. Подобные видео представлены и на других ресурсах в интернете.

Иванов рассказал, что Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной информации на всех ресурсах.