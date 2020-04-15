Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе в Свердловской области
Сегодня, 21:29ОбществоФото: pixabay.com
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Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать фейковую информацию в социальных сетях и YouTube о коронавирусе, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, фейковая информация была выявлена в Свердловской, Астраханской, Тверской и Кировской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания.
В частности, на YouTube было выложено несколько роликов о том, что коронавируса не существует, а также о том, что лидеры США распространяют заведомо ложную информацию, чтобы дестабилизировать мировую экономику. Подобные видео представлены и на других ресурсах в интернете.
Иванов рассказал, что Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к данной информации на всех ресурсах.
По последним данным, количество зараженных в России превышает 21,5 тысячу человек, из них в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев заболевания.
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