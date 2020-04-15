Из-за коронавируса в США спортсмены сами будут сдавать тесты на допинг

Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло беспрецедентное решение разрешить спортсменам самостоятельно сдавать анализы на допинг. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на американскую прессу.

Мера рассчитана на ближайшие восемь недель. Необходимое оборудование доставят спортсменам на дом. Атлеты должны будут сдавать анализы мочи и крови. Процесс забора крови допинг-офицеры собираются контролировать при помощи видеосвязи. Запечатанные образцы будет необходимо отправить в лабораторию, имеющую аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По информации USA Today, первыми новую процедуру сдачи допинг-тестов опробовали олимпийские чемпионки по плаванию Лилли Кинг и Кэти Ледеки.