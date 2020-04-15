Как новые технологии помогут взрослым экстравертам пережить вынужденное одиночество

Проект «Остаться дома – это возможности…» представляет из себя серию коротких видеопрограмм, мотивирующих людей, отметивших свой первый юбилей и старше, к освоению новых навыков, к занятиям физкультурой, творчеству, к поиску новых друзей и единомышленников. Видео уроки для взрослых с онлайн обратной связью будут транслироваться в социальных сетях начиная с 13 апреля и до конца месяца.

Программы онлайн-образования, в т.ч. доступные в сервисах МТС, с каждым днём становятся всё популярнее. Особенно это проявилось в ситуации, когда миллионы людей по всему миру вынуждены оставаться дома, выполняя карантинные мероприятия. Однако большинство таких уроков предназначено детям и молодым людям.

Проект Академии КомУза и МТС «Остаться дома – это возможности…» адресован людям старше 50-ти, не привыкшим сидеть без дела и не желающим безвольно смотреть на те возрастные изменения, которые происходят с их телом. Испытывая дефицит впечатлений, физических нагрузок и общения, пожилые, но активные люди вслед за молодёжью идут в интернет в поисках единомышленников. Мы хотим, чтобы наш совместный проект не просто скрасил их одиночество, но и позволил бы им выйти из карантина с новыми знаниями и привычками, рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Проект «Остаться дома – это возможности…» будет транслироваться на страницах КомУза в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук в форме онлайн-марафона. Ежедневно его участникам будут предлагаться новые уроки по следующим направлениям:

1) Физическая нагрузка с элементами пилатеса, калланетика, PortDeBras. Эксперт – Оксана Косенок.

2) Танец бачата. Эксперт – Юлия Недосекова

3) Йога. Эксперт – Надежда Ожерельева

4) Работа с голосом. Эксперт – Игорь Валиев

5) Макияж. Эксперт – Василий Скобелин

Изучая психологию людей старшего поколения уже более 7 лет, мы пришли к глубокому убеждению, что причиной старения является не возраст, а пассивный образ жизни. Мозг человека и его тело начинают дряхлеть, тогда, когда их обладатель перестаёт ими пользоваться в той же мере, что и в молодости. «Ученики» нашей Академии осознанного долголетия – люди, которые воспринимают грядущий или уже случившийся выход на пенсию, как возможность заняться тем, что их всегда интересовало, но на что раньше не хватало времени. Сегодня таким активным людям трудно усидеть в четырёх стенах, и мы уверены, что наш проект поможет им компенсировать дефицит общения, приобрести полезные навыки, поддерживать высокое качество жизни. Сотрудничество с МТС, позволило нам привлечь в проект авторитетных наставников, сохранив бесплатный доступ к видео урокам для всех желающих,сообщила создатель Академии осознанного долголетия КомУза Наталья Кадешникова.