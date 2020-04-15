Куйвашев попросил мэров свердловских городов следить за его Instagram
Сегодня, 10:18ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил глав муниципалитетов следить за его страницей в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Делается это для оперативности решения проблем населения во время пандемии коронавируса.
Сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса я поручил управляющим округами региона и мэрам следить за вашими обращениями и вопросами в моем Instagram. Надеюсь, так мы сможем быстрее решать проблемы, которые возникают на местах в условиях режима повышенной готовности,пишет глава региона.
Кроме того, Куйвашев подчеркнул, что сам продолжит следить за обращениями свердловчан. Ежедневно он отвечает на несколько вопросов граждан, которые они публикуют в комментариях к его постам.
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