Куйвашев попросил мэров свердловских городов следить за его Instagram

Делается это для оперативности решения проблем населения во время пандемии коронавируса.

Сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса я поручил управляющим округами региона и мэрам следить за вашими обращениями и вопросами в моем Instagram. Надеюсь, так мы сможем быстрее решать проблемы, которые возникают на местах в условиях режима повышенной готовности,пишет глава региона.