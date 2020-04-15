Митрополит Кирилл призвал свердловчан не ходить в храмы на Пасху из-за коронавируса
Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал верующих свердловчан остаться дома в праздник Пасхи, сообщает «Областное ТВ».
На этой неделе в ночь с субботы на воскресенье с 23:30 пройдет прямая трансляция пасхального богослужения, проводимого в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.
По словам митрополита рекомендации по действиям, предупреждающим распространение коронавирусной инфекции, нужно соблюдать, так как они являются единственным эффективным способом борьбы с вирусом. Также он призвал не пренебрегать этими правилами.
Митрополит напомнил, что в Свердловской области действует постановление, запрещающее проведение массовых религиозных обрядов. Это делается для того, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.
Этот вопрос был сегодня поднят во время заседания, проведенного Сергеем Бидонько по поручению Евгения Куйвашева.
По словам Бидонько, наложение запрета не вызывает сложностей. К этому граждане относятся с пониманием. Однако есть традиции, которые «практически никогда не нарушались».
В Свердловской области действует режим самоизоляции граждан. Однако в воскресенье, 12 апреля, жители Екатеринбурга собрались в храме. Это возмутило губернатора региона Евгения Куйвашева. Однако екатеринбургская епархия ответила на это заявление тем, что все требования защиты граждан от коронавируса соблюдаются. Впоследствии в свердловские власти создали рабочую группу для защиты верующих от коронавируса, а главный санитарный врач Дмитрий Козловских подписал 13 апреля постановление о закрытии кладбищ для посещений, а также запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе и религиозных.