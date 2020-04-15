Митрополит Кирилл призвал свердловчан не ходить в храмы на Пасху из-за коронавируса

На этой неделе в ночь с субботы на воскресенье с 23:30 пройдет прямая трансляция пасхального богослужения, проводимого в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге.

По словам митрополита рекомендации по действиям, предупреждающим распространение коронавирусной инфекции, нужно соблюдать, так как они являются единственным эффективным способом борьбы с вирусом. Также он призвал не пренебрегать этими правилами.

Митрополит напомнил, что в Свердловской области действует постановление, запрещающее проведение массовых религиозных обрядов. Это делается для того, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

Этот вопрос был сегодня поднят во время заседания, проведенного Сергеем Бидонько по поручению Евгения Куйвашева.

По словам Бидонько, наложение запрета не вызывает сложностей. К этому граждане относятся с пониманием. Однако есть традиции, которые «практически никогда не нарушались».