ОКР направит 265 млн руб дополнительно для подготовки к Токио-2020

Международный олимпийский комитет в результате пандемии коронавируса решил перенести Олимпийские игры на год. Решение спровоцировало дополнительные экономические расходы на подготовку к играм, информирует «Советский спорт».

Со слов главы ОКР Станислава Позднякова, в настоящее время идет постоянное взаимодействие с руководителями общероссийских спортивных федераций и поиск взаимовыгодных решений. Так, планируется освободить от уплаты аренды федерации, квартированные в ОКР. Делается все для изыскания доп. средств в рамках программы содействия подготовке спортсменов — кандидатов на участие в играх в Токио в подобных сложных условиях. Специалистами произведено перераспределение и оптимизация расходов. За счет этих мероприятий и были освобождены вышеуказанные средства.

Отмечается, что по состоянию на первое апреля этого года олимпийский комитет уже выделил более полумиллиарда. В частности, эти средства направили на оплату услуг тренеров, медработников, технических и научных специалистов, а также трансферов. Вместе с тем определенная доля инвестированных средств была потрачена на спортивное оборудование, на его приобретение и сопутствующие мероприятия. Значительная строчка расходов — это проживание, питание, лечение спортсменов и тренеров, а также эксплуатация спортивных объектов во время тренировочных, тестовых и других подготовительных мероприятий.