Певица Эльмира Калимуллина сообщила о краже всех средств с карты Сбербанка

Эльмира Калимуллина рассказала, как, проснувшись с утра, она обнаружила на своем мобильном телефоне свыше десятка SMS-сообщений о списании денег с банковской карты. Когда средства на карте певицы кончились, Сбербанк ее заблокировал. Девушка подчеркнула, что она числится премиум-клиентом Сбербанка, информирует Inkazan.ru.

По словам Эльмиры Калимуллиной, она артистка и музыкант. Ее единственным заработком является доход с концертов и сцены. Девушка зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем. Артистка всегда исправно платит налоги своим «любимым властям». У нее все по максимуму прозрачно.

«Я живу по чести и совести, не нарушая закон. А теперь… меня лишили всего», — негодует певица.