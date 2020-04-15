Певица Эльмира Калимуллина сообщила о краже всех средств с карты Сбербанка
Певица из Татарстана Эльмира Калимуллина опубликовала в Instagram пост о том, как у нее украли с карты Сбербанка все деньги. Злоумышленники сняли средства с карты артистки через приложение «Яндекс.Такси».
Эльмира Калимуллина рассказала, как, проснувшись с утра, она обнаружила на своем мобильном телефоне свыше десятка SMS-сообщений о списании денег с банковской карты. Когда средства на карте певицы кончились, Сбербанк ее заблокировал. Девушка подчеркнула, что она числится премиум-клиентом Сбербанка, информирует Inkazan.ru.
По словам Эльмиры Калимуллиной, она артистка и музыкант. Ее единственным заработком является доход с концертов и сцены. Девушка зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем. Артистка всегда исправно платит налоги своим «любимым властям». У нее все по максимуму прозрачно.
«Я живу по чести и совести, не нарушая закон. А теперь… меня лишили всего», — негодует певица.
Эльмира Калимуллина призналась, что ее «тупо посадили на самоизоляцию», оставив без работы и средств к существованию. В Сбербанке артистке помогать не стали. Данная контора вообще не возвращает деньги, украденные у ее клиентов. Сотрудники кредитного учреждения послали певицу в полицию.