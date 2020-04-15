Полная изоляция, день пятнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Уже прошло две недели самоизоляции. В Нижнем Тагиле сохраняется стабильная ситуация по заболеваемости коронавирусом - новых случаев не зафиксировано. При этом люди заметно устали находиться дома, сегодня индекс самоизоляции такой же низкий, как и вчера. Что произошло интересного за день, расскажет TagilCity.ru.
Индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом, сегодня в Нижнем Тагиле даже ниже, чем вчера и держится на уровне 2,5. Для сравнения, вчера этот показатель составил 2,8. Это означает, что горожане выходят гулять. Напомним, что чем выше индекс, тем больше людей находится дома (индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов).
Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле уже в течение нескольких дней не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, анализы по-прежнему проводятся. Так, за последние сутки 454 человека прошли обследование на наличие заболевания.
Сегодня стало известно о том, что тагильские школьники будут до конца учебного года находиться на дистанционном обучении. Правда, пока это информация со слов родителей. Завершится ли учебный год раньше обычного - пока неизвестно.
Ресторанный бизнес в Нижнем Тагиле испытывает сложности из-за пандемии коронавируса. Кому-то из предпринимателей приходится закрывать заведения, а некоторые работают на доставке, но все-же терпят убытки.
На странице Евгения Куйвашева в Instagram жители области оставляют комментарии, в которых задают свои вопросы касательно режима самоизоляции. Несколько вопросов поступило от предпринимателей, работающих в ТРЦ «КИТ». Они жалуются на то, что их просят заплатить аренду за апрель, несмотря на то, что ТРЦ не работает с 28 марта, с самого начала режима изоляции.
Еще один предприниматель просит разрешить ему работать. Он занимается торговлей необходимых вещей, таких как гвозди, лампочки, клей и так далее, в частном секторе.
Одна из жительниц города недовольна работой МФЦ. По ее словам, в офисах запись приостановлена, а при попытке сделать это по телефону, звонок сбрасывается после окончания срока ожидания.
В трамваях города, с целью защиты населения от распространения инфекции, дважды в день проводится санитарная обработка.
Волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа продолжают оказывать помощь нуждающимся гражданам. Сегодня они развозили бесплатные наборы, предоставленные «Галамартом» в рамках акции.
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Сегодня 15 апреля Волонтёры- медики Нижнетагильского филиала ГБПОУ СОМК продолжают доставлять бесплатные наборы нуждающимся гражданам при самоизоляции-ветеранам и многодетным семьям, предоставленные социальными партнерами «Галамарт» и «Азбука детского счастья»! #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса2019
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
В Свердловской области по последним данным количество зараженных коронавирусом выросло до 105 человек. При этом по России количество заболевших превысило 24,5 тысячи человек.