Полная изоляция, день пятнадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом, сегодня в Нижнем Тагиле даже ниже, чем вчера и держится на уровне 2,5. Для сравнения, вчера этот показатель составил 2,8. Это означает, что горожане выходят гулять. Напомним, что чем выше индекс, тем больше людей находится дома (индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов).

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс

Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле уже в течение нескольких дней не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания, анализы по-прежнему проводятся. Так, за последние сутки 454 человека прошли обследование на наличие заболевания.

В Нижнем Тагиле за сутки проведено 483 исследования на коронавирус

Сегодня стало известно о том, что тагильские школьники будут до конца учебного года находиться на дистанционном обучении. Правда, пока это информация со слов родителей. Завершится ли учебный год раньше обычного - пока неизвестно.

Тагильским родителям сообщили о продлении дистанционного обучения до конца года

Ресторанный бизнес в Нижнем Тагиле испытывает сложности из-за пандемии коронавируса. Кому-то из предпринимателей приходится закрывать заведения, а некоторые работают на доставке, но все-же терпят убытки.

«Основная задача — сохранить команду». Как выживает ресторанный бизнес Нижнего Тагила

На странице Евгения Куйвашева в Instagram жители области оставляют комментарии, в которых задают свои вопросы касательно режима самоизоляции. Несколько вопросов поступило от предпринимателей, работающих в ТРЦ «КИТ». Они жалуются на то, что их просят заплатить аренду за апрель, несмотря на то, что ТРЦ не работает с 28 марта, с самого начала режима изоляции.

Еще один предприниматель просит разрешить ему работать. Он занимается торговлей необходимых вещей, таких как гвозди, лампочки, клей и так далее, в частном секторе.

Предприниматель просит разрешить ему работу Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

Одна из жительниц города недовольна работой МФЦ. По ее словам, в офисах запись приостановлена, а при попытке сделать это по телефону, звонок сбрасывается после окончания срока ожидания.

Жительница Нижнего Тагила недовольна работой МФЦ Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева

В трамваях города, с целью защиты населения от распространения инфекции, дважды в день проводится санитарная обработка.

Трамваи Нижнего Тагила проходят санитарную обработку по два раза в день

Волонтеры Нижнетагильского медицинского колледжа продолжают оказывать помощь нуждающимся гражданам. Сегодня они развозили бесплатные наборы, предоставленные «Галамартом» в рамках акции.

В Свердловской области по последним данным количество зараженных коронавирусом выросло до 105 человек. При этом по России количество заболевших превысило 24,5 тысячи человек.