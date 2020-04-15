Председатель «Единой России» Медведев направит Путину предложения по защите бизнеса

Участники беседы сошлись во мнении, что нужно точечно изменить трудовое законодательство. По словам Медведева, в нынешних обстоятельствах многие работники могут остаться без заработной платы, так как их работодатели находятся на грани банкротства, однако эти сотрудники лишатся и пособия по безработице, поскольку их пока не уволили. Председатель «Единой России» уверен, что с юридической точки зрения пандемию необходимо признать обстоятельством непреодолимой силы. Об этом пишет kursdela.biz.

Кроме того, присутствующие сошлись на том, что нужно поддержать российские системообразующие компании, ввести «налоговые каникулы» для предпринимателей, осуществить докапитализацию региональных фондов, а также чаще использовать региональные гарантийные фонды. Также регионы могут составить списки отраслей, попавших в группу риска, чтобы оказать им помощь на фоне пандемии.

По данным сайта «Единой России», участники мероприятия убеждены, что зарплаты, которые компании начисляют сотрудникам в условиях пандемии, необходимо учесть в качестве погашения налогов. Также стороны считают правильным ввести «кредитную амнистию» и принять меры по поддержке Центробанком кредитно-финансовых организаций.

«Мы должны сделать все, чтобы решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, которые в настоящий момент находятся в очень сложных условиях», — заявил Медведев.

Председатель «Единой России» намерен подготовить поручения, составить доклад и передать его президенту. Медведев добавил, что многие проблемы, о которых речь шла на совещании, он уже ранее обсудил с лидером страны.