Редакцию TagilCity.ru возглавит Юлия Суворова

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17 апреля Антон Селиверстов покинет должность главного редактора TagilCity.ru. Напомним, он работал в издании с июня 2019 года.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В прошлом году были поставлены определённые задачи: год прошёл, задачи выполнены. Новые задачи, уверен, тоже будут выполняться — благо, в редакции собрался штат способных журналистов. Спасибо коллегам за совместную работу, желаю успехов каждому из них и изданию в целом,сказал Селиверстов.
На должности его временно заменит выпускающий редактор издания Юлия Суворова.
Мы продолжим готовить для читателей интересные материалы, оперативно рассказывать о важных событиях. Моя задача — сохранить ту высокую планку, которую уже не один год держит TagilCity.ru, развивать редакцию дальше, будем становиться лучше,заявила Суворова.
Юлия Суворова работает журналистом в TagilCity.ru с 2016 года, в августе 2019-го была назначена выпускающим редактором.
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