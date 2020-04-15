Редакцию TagilCity.ru возглавит Юлия Суворова

В прошлом году были поставлены определённые задачи: год прошёл, задачи выполнены. Новые задачи, уверен, тоже будут выполняться — благо, в редакции собрался штат способных журналистов. Спасибо коллегам за совместную работу, желаю успехов каждому из них и изданию в целом,сказал Селиверстов.

На должности его временно заменит выпускающий редактор издания Юлия Суворова.

Мы продолжим готовить для читателей интересные материалы, оперативно рассказывать о важных событиях. Моя задача — сохранить ту высокую планку, которую уже не один год держит TagilCity.ru, развивать редакцию дальше, будем становиться лучше,заявила Суворова.