Сеть магазинов часов «Вочмэн» предлагает выгодные условия в период самоизоляции

В связи с повышением курса доллара цены на часы повысятся, но пока многие компании-поставщики не успели изменить цены, в связи с ограничениями в работе. Это несомненно сыграло на руку покупателям. В будущем компания будет вынуждена изменить прайс и работать по рекомендованной розничной цене.

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