Свердловский губернатор попросил предпринимателей не ездить в Москву
Сегодня, 10:06ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал руководителям организаций отказаться от поездок в Москву из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного штаба.
Сюжеты: Коронавирус
Куйвашев заявил, что необходимо провести беседы с главами компаний на тему временного ограничения командировок не только в столицу России, но и иные города с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.
Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских пояснил, что сейчас миграция коронавируса изменилась. Если раньше его завозили граждане, прибывшие из-за границы, то теперь он начал передаваться между жителями разных регионов. В связи с этим рекомендуется отказаться от перемещений по стране без острой необходимости.
Напомним, по данным на 14 апреля в Свердловской области подтверждено 93 случая коронавируса. 37 пациентов поправились и выписаны из медучреждений.
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