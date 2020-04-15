Свердловский губернатор попросил предпринимателей не ездить в Москву

Куйвашев заявил, что необходимо провести беседы с главами компаний на тему временного ограничения командировок не только в столицу России, но и иные города с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских пояснил, что сейчас миграция коронавируса изменилась. Если раньше его завозили граждане, прибывшие из-за границы, то теперь он начал передаваться между жителями разных регионов. В связи с этим рекомендуется отказаться от перемещений по стране без острой необходимости.