Свердловский оперштаб обнаружил новый фейк о коронавирусе

Свердловский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнаружил новый фейк, распространяющийся в Ревде, сообщает ЕАН.
Жителям Ревды начали поступать аудиосообщения о том, что местная больница закрывается на карантин и будет принимать принимать больных с коронавирусом из других регионов и Екатеринбурга, потому что другие больницы не справляются с нагрузкой.
В Свердловском оперштабе информацию опровергли.
В соответствии с приказом регионального Минздрава, в Ревде больница является межмуниципальным центром, а не межрегиональным. Она обслуживает жителей Западного управленческого округа и является основным лечебным учреждением на случай ухудшения ситуации с пневмонией, ОРВИ или коронавирусом. Любая экстренная и неотложная помощь в случае перепрофилирования будет оказываться в больницах Екатеринбурга и Первоуральска.
Отметим, что Минздрав Свердловской области утвердил 10 медицинских учреждений, куда могут быть доставлены пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.