Свердловский оперштаб обнаружил новый фейк о коронавирусе

Жителям Ревды начали поступать аудиосообщения о том, что местная больница закрывается на карантин и будет принимать принимать больных с коронавирусом из других регионов и Екатеринбурга, потому что другие больницы не справляются с нагрузкой.

В Свердловском оперштабе информацию опровергли.

В соответствии с приказом регионального Минздрава, в Ревде больница является межмуниципальным центром, а не межрегиональным. Она обслуживает жителей Западного управленческого округа и является основным лечебным учреждением на случай ухудшения ситуации с пневмонией, ОРВИ или коронавирусом. Любая экстренная и неотложная помощь в случае перепрофилирования будет оказываться в больницах Екатеринбурга и Первоуральска.