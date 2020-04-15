В Нижнем Тагиле два подростка сбежали из интерната

Егор Стародубов 2005 года рождения и Дмитрий Фоминых 2002 года рождения покинули территорию СРЦ 11 апреля днем.

Приметы Егора — рост около 151 сантиметра, светлые глаза, короткие светлые волосы. В день пропажи на нем были надеты бело-синяя шапка, темно-синяя куртка, джинсы серого цвета, спортивная кофта, черные кроссовки. Мальчик состоит на учете, ранее уже сбегал из интерната.

Приметы Дмитрия — рост 154 сантиметра, телосложение среднее, волосы светлые, темные глаза, на подбородке — ямочка. Был одет в черно-белую кофту, черные спортивные штаны и кроссовки.