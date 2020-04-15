В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошёл участник из Нижнего Тагила
Региональный директор холдинга 1MediaInvest и основатель TagilCity.ru Ирина Гольмгрейн вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика».
Я не ожидала, что пройду в полуфинал, потому что видела своих конкурентов: сильных и амбиционных людей,рассказывает Гольмгрейн.
Отбор участников проходил в два этапа: регистрация, презентация, а также тест по обществознанию и лидерскому потенциалу.
Мне было очень сложно. Сильными сторонами оказался раздел «Государство и право» и «Информационное общество»,отметила Ирина Гольмгрейн.
На официальном сайте конкурса отмечается, что регистрацию прошли порядка 34 тысяч человек, а в полуфинал попали только 541. Поясняется, что баллы, набранные участниками за два теста, были суммированы, а приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами получили конкурсанты с наилучшими результатами. Также на контрольное тестирование приглашены участники, которые получили наибольшую поддержку на специальной странице на сайте конкурса и при этом показали результаты тестов не хуже, чем 75% конкурсантов.
Спасибо всем моим друзьям и коллегам, кто поддерживал меня. Честно, я не могла даже предположить такой позитивный отклик на своё участие. Особенно приятно было слышать отзывы об основной выбранной мной теме — экология. Хоть в моем случае число голосов не влияло на результат, только собственная результативность. Скоро страница поддержки снова откроется для тех, кто не успел отдать свой голос,добавила Гольмгрейн.
Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля 2020 года. Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия — страна возможностей». Среди других конкурсантов из Нижнего Тагила были 23 человека, в частности, предприниматель Сергей Партин, бывший глава аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, депутат Нижнетагильской городской думы, менеджер «УБТ-Сервис» Мария Лисина.