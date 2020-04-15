В полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» прошёл участник из Нижнего Тагила

Я не ожидала, что пройду в полуфинал, потому что видела своих конкурентов: сильных и амбиционных людей,рассказывает Гольмгрейн.

Отбор участников проходил в два этапа: регистрация, презентация, а также тест по обществознанию и лидерскому потенциалу.

Мне было очень сложно. Сильными сторонами оказался раздел «Государство и право» и «Информационное общество»,отметила Ирина Гольмгрейн.

На официальном сайте конкурса отмечается, что регистрацию прошли порядка 34 тысяч человек, а в полуфинал попали только 541. Поясняется, что баллы, набранные участниками за два теста, были суммированы, а приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами получили конкурсанты с наилучшими результатами. Также на контрольное тестирование приглашены участники, которые получили наибольшую поддержку на специальной странице на сайте конкурса и при этом показали результаты тестов не хуже, чем 75% конкурсантов.

Спасибо всем моим друзьям и коллегам, кто поддерживал меня. Честно, я не могла даже предположить такой позитивный отклик на своё участие. Особенно приятно было слышать отзывы об основной выбранной мной теме — экология. Хоть в моем случае число голосов не влияло на результат, только собственная результативность. Скоро страница поддержки снова откроется для тех, кто не успел отдать свой голос,добавила Гольмгрейн.