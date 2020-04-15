В Свердловской области обнаружили свалку с токсичными веществами

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Под Дегтярском в Свердловской области местные жители нашли свалку с опасными веществами, пишет портал Е1.
Свалка была найдена в 100 метрах от трассы, близ тропинки, по которой в лес ходят грибники. На свалке найдены различные опасные вещества, в том числе, дихромат калия. Некоторые вещества, по словам очевидцев, взрывоопасны. Также свалка может отравлять окружающую среду.
Это химические реактивы. Например, пиридин — это распространенный реактив, который используется в очень многих химических синтезах. В быту он не используется, прокомментировал находку научный сотрудник Института естественных наук и математики УрФУ Кирилл Гржегоржевский.
Как образовалась свалка — пока выяснить не удалось. Издание отмечает, что дозвониться до мэрии Дегтярска не удалось. В полиции находку подтвердили.
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