В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество зараженных в области увеличилось до 105 человек.

Заболевание зарегистрировано в Каменском районе, Полевском, Екатеринбурге, Заречном и Белоярском районе. Также среди заболевших есть жители Москвы и Челябинской области.

Кроме того, уточняется, что семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.