В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за последние сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Количество зараженных в области увеличилось до 105 человек.
Заболевание зарегистрировано в Каменском районе, Полевском, Екатеринбурге, Заречном и Белоярском районе. Также среди заболевших есть жители Москвы и Челябинской области.
Кроме того, уточняется, что семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Всего в России подтверждено 24 490 случаев заболевания коронавирусом, из них 3388 случаев выявлено за последние сутки.
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