Ветераны попросили Путина перенести парад Победы из-за коронавируса

Исходя из текста обращения, ветеранское сообщество просит принять Путина сложное, однако, по их мнению, разумное решение о проведении военного парада в другую дату. При принятии этой меры парад станет не угрозой, а настоящим торжеством мира и безопасности.

По словам главы ветеранских организаций, пишет ТАСС, ситуация в мире послужила причиной отсутствия реальной возможности девятого мая обеспечить стопроцентную безопасность здоровья. Вместе с тем, они считают, что это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, сражавшимся за будущее страны, к военнослужащим, в настоящее время стоящим на страже Родины, и ко всем россиянам, отмечающим День Победы.