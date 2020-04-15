Ветераны попросили Путина перенести парад Победы из-за коронавируса
В России ветеранские организации официально попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с девятого мая на более позднюю дату. Решение связано с пандемией коронавируса.
Обращение подписали президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.
Исходя из текста обращения, ветеранское сообщество просит принять Путина сложное, однако, по их мнению, разумное решение о проведении военного парада в другую дату. При принятии этой меры парад станет не угрозой, а настоящим торжеством мира и безопасности.
По словам главы ветеранских организаций, пишет ТАСС, ситуация в мире послужила причиной отсутствия реальной возможности девятого мая обеспечить стопроцентную безопасность здоровья. Вместе с тем, они считают, что это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, сражавшимся за будущее страны, к военнослужащим, в настоящее время стоящим на страже Родины, и ко всем россиянам, отмечающим День Победы.