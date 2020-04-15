ВОЗ назвала условия, когда страна может отменить режим изоляции из-за коронавируса
Сегодня, 22:08ОбществоФото: pixabay.com
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) перечислила критерии, которыми должны руководствоваться власти при принятии решения об отмене режима изоляции из-за коронавируса, сообщает «Российская газета».
Сюжеты: Коронавирус
Основные условия перечислил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебресиус:
- Распространение коронавируса должно находиться под контролем.
- В системе здравоохранения должны быть обеспечены возможности по выявлению, изоляции, лечению коронавируса, а также отслеживанию контактов зараженного.
- Риск проникновения вируса в спецучреждения, к примеру, больницы или дома престарелых, должен быть минимизирован.
- В каждом учреждении должно быть обеспечено выполнение мер по предупреждению заражения.
- Должны быть минимизированы случаи, когда заболевание переходит в запущенную стадию.
- Жители страны должны быть информированы, а также вовлечены в процесс перехода к новым нормам.
Кроме того, гендиректор ВОЗ отметил, что государство должно быть объективным при оценке безопасности. В частности, это касается защиты граждан, особенно, находящихся в группе риска.
В России количество заболевших коронавирусной инфекцией с каждым днем увеличивается. За последние сутки насчитывается 3400 новых подтвержденных случаев заболевания. Всего в стране 24 560 человек заразились коронавирусом. В Свердловской области подтверждено 105 случаев заражения.
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