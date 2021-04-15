Пятеро погибших при пожаре детей и суицид майора. Итоги дня в Свердловской области

Пятеро детей из многодетной семьи погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Бызово под Нижним Тагилом. Всего в семье воспитывалось семь несовершеннолетних. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 1.45. К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем и обрушилась кровля. На момент происшествия в доме находилось семеро детей и двое взрослых. Самостоятельно эвакуироваться смогли мать детей, ее родственник и двое несовершеннолетних. В МВД сообщили, что ранее многодетная мать состояла на учете в полиции из-за злоупотребления алкоголем. Позже ее сняли с учета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам. Останки детей были найдены рядом друг с другом, проводятся различные экспертизы. Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. В связи с трагедией 15 апреля в Горноуральском ГО объявлен траур. Пострадавшие дети и взрослые доставлены в Екатеринбург вертолетами Центра медицины катастроф. У мальчика 2017 года рождения 8% ожогов тела, у девочки-младенца — 10%. Родственники были госпитализированы в больницу № 40, они лежат в обычных палатах, их здоровью ничего не угрожает. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе ГГО Дмитрию Летникову оказать помощь родителям и обеспечить их временным жильем после выписки из больницы.