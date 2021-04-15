Дегтярев: права местных на ловлю рыбы в Амуре нужно защищать

Как сообщает Восток Медиа, об этом глава края сегодня сказал журналистам в ходе комментирования Дальневосточного рыбопромыслового совета, проходящего в эти дни во Владивостоке. Дегтярев выразил открытое несогласие с мнением Федерального агентства по рыболовству и ряда научных организаций, которые считают, что любительский лов тихоокеанских лососей в бассейне Амура нужно запретить. По словам Дегтярева, профильное ведомство, пытаясь в кулуарах продавать это решение, ущемляет права местного населения.
Как отметил Дегтярев, сейчас во Владивостоке проходит Дальневосточный рыбопромысловый совет. Федеральное агентство по рыболовству и научные организации уже который год высказывают однозначную позицию о запрете на ловлю тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство края уверено: эта позиция несправедливая. Дегтярев подчеркнул, что будут отстаиваться интересы и коренных малочисленных народов Севера, и любителей, желающих пойти и поймать рыбу для своего стола. Рыба есть, ее достаточно, главное - ее рациональное использование, - считает глава Хабаровского края. Правительство заняло однозначную позицию, приняв сторону местного населения.
Следует напомнить, что Михаил Дегтярев до этого не раз высказывался о любительском рыболовстве в таком же ключе.
Глава Хабаровского края в ходе совещания по развитию рыбной отрасли в регионе, которое состоялось в августе 2020 года, заявлял, что будет выполнена полная ревизия рыбодобывающих организаций, а также в части реестра коренных малочисленных северных народов. Предстоит изучить вопрос и любительского лова. У людей должна быть возможность пойти на берег и поймать рыбу, привезти ее домой, - сказал Дегтярев.