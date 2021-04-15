Дегтярев: права местных на ловлю рыбы в Амуре нужно защищать

Как отметил Дегтярев, сейчас во Владивостоке проходит Дальневосточный рыбопромысловый совет. Федеральное агентство по рыболовству и научные организации уже который год высказывают однозначную позицию о запрете на ловлю тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство края уверено: эта позиция несправедливая. Дегтярев подчеркнул, что будут отстаиваться интересы и коренных малочисленных народов Севера, и любителей, желающих пойти и поймать рыбу для своего стола. Рыба есть, ее достаточно, главное - ее рациональное использование, - считает глава Хабаровского края. Правительство заняло однозначную позицию, приняв сторону местного населения.