Делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца присвоен гриф «секретно»

Делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца присвоен гриф «секретно»
Сегодня, 13:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По решению суда дело убитого СОБРом вора обоев в Екатеринбурге стало государственной тайной. Это значит, что разглашать детали суда над погибшим Владимиром Таушанковым теперь запрещено.

Уголовному делу убитого во время штурма бойцами СОБР жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова по решению суда присвоен гриф «совершенно секретно», об этом E1 рассказал представитель семьи Алексей Бушмаков.

Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели, рассказал изданию собеседник.

Напомним, родители убитого 31 мая 2020 года бойцами СОБР Владимира Таушанкова в Екатеринбурге обратились в Европейский суд по правам человека. Они не верят в честное расследование.

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Екатеринбург
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