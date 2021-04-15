«Единая Россия»: жители России должны бесплатно подключаться к газу

«Единая Россия»: жители России должны бесплатно подключаться к газу
Сегодня, 21:29ОбществоФото: pxhere.com
В российских регионах может начать работать единый оператор газификации, который облегчит процесс подключения к сетям. Врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообещал помочь с решением вопроса завышенной стоимости газификации.

Как сообщает nashgorod.ru, ранее по этой теме к нему обратились люди, проживающие в деревне Грузины Тверской области. Одна из женщин, проживающих в деревне, попросила Кобылкина обратиться с предложением к Владимиру Путину, чтобы подключаться к газу можно было бесплатно.

В «Единую Россию» часто поступают подобные обращения от населения из российских регионов, сообщил врио замсекретаря генсовета партии. Кобылкин пообещал, что партия обратится к президенту для решения этого вопроса. Он сказал, что процесс подключения к газу должен быть максимально простым и удобным для людей, осуществляться на государственные деньги. «Это будет правильно», — сказал Кобылкин.

Врио замсекретаря генсовета партии отметил, что ранее «Единая Россия» уже предлагала схему бесплатной газификации с возложением расходов на эти задачи на «Газпром».

По информации сайта ER.ru, для выполнения поручения Путина и поэтапного завершения газификации к 2030 году также нужно на законодательном уровне закрепить создание в России единого регионального оператора в этой сфере. Об этом ранее сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Оператор будет обязан оказывать людям помощь с оформлением документации и комплексных договоров по принципу одного окна. Их можно будет заключать в том числе через «Госуслуги» и МФЦ. Это ускорит процесс подключения в два раза.

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