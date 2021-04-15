«Единая Россия»: жители России должны бесплатно подключаться к газу

По информации сайта ER.ru, для выполнения поручения Путина и поэтапного завершения газификации к 2030 году также нужно на законодательном уровне закрепить создание в России единого регионального оператора в этой сфере. Об этом ранее сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Оператор будет обязан оказывать людям помощь с оформлением документации и комплексных договоров по принципу одного окна. Их можно будет заключать в том числе через «Госуслуги» и МФЦ. Это ускорит процесс подключения в два раза.