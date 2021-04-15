ЕР просит Путина помочь регионам с обновлением парка машин скорой помощи

По сообщению издания nashgorod.ru, с просьбой оказать содействие в обновлении автопарка скорой помощи в регионах к членам партии “Единая Россия” обратились участники Всероссийского форума “Медики-волонтеры”, который проходит в Мастерской управления “Сенеж”. Они отметили, что, несмотря на помощь партии и Министерства здравоохранения, в региональных больницах не хватает транспорта, и они добираются до пациентов слишком долго.
Координатор СФО ВОД “Медики-волонтеры” Алена Миронова отметила, что в период пандемии коронавирусной инфекции активисты увидели, что в больницах в регионах недостаточно автомобилей скорой помощи, а те, которые есть, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
“Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила она у членов партии.
Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия”, депутат Государственной думы Евгений Ревенко отметил, что решение озвученной проблемы должно быть первостепенным. По его словам, врачи не должны долго добираться до пациентов, а люди - ожидать медицинской помощи дольше, чем нужно. При этом проблема нехватки автомобилей скорой помощи актуальна для всех регионов Российской Федерации, не только для отдаленных населенных пунктов, но и центральных крупных городов. Для ее решения необходимо запустить в стране программу по обновлению автопарка машин скорой помощи. Ревенко подчеркнул, что это серьезный вопрос, который заслуживает внимания президента, поэтому партия подготовит обращение на имя Владимира Путина.
На сайте ER.ru сообщается, что в прошлом году партия собрала средства для помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого ЕР организовала сбор членских взносов и благотворительной помощи, а на полученную сумму закупила десять реанимобилей, оснащенных современным оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Также партия закупила и передала медучреждениям в регионах двести легковых автомобилей для доставки врачей к пациентам на дом и других нужд организаций.