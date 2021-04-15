ЕР просит Путина помочь регионам с обновлением парка машин скорой помощи

Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия”, депутат Государственной думы Евгений Ревенко отметил, что решение озвученной проблемы должно быть первостепенным. По его словам, врачи не должны долго добираться до пациентов, а люди - ожидать медицинской помощи дольше, чем нужно. При этом проблема нехватки автомобилей скорой помощи актуальна для всех регионов Российской Федерации, не только для отдаленных населенных пунктов, но и центральных крупных городов. Для ее решения необходимо запустить в стране программу по обновлению автопарка машин скорой помощи. Ревенко подчеркнул, что это серьезный вопрос, который заслуживает внимания президента, поэтому партия подготовит обращение на имя Владимира Путина.