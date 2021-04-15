Инженерные изыскания для 2 детских садов проведет компания из Нижнего Тагила

Инженерные изыскания для 2 детских садов проведет компания из Нижнего Тагила
Сегодня, 13:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Инженерные изыскания для двух детских садов проведет компания из Нижнего Тагила — подрядчиком стала компания ООО «Тисизгео».

Инженерные изыскания для строительства новых дошкольных учреждений на Вые и на Гальянке, заказчиком которых являлся «Тагилгражданпроект», выполнит «Тисизгео», выигравшая оба аукциона, снизив стартовую цену контрактов.

Кроме ООО «Тисизгео» в аукционах принимали участие еще две компании.

Сумма контракта на инженерные изыскания на Гальянке была уменьшена до 527 тысяч рублей с 630 тысяч. На проведение подобных работ на Вые компания планирует потратить 354 тысячи рублей вместо 600 тысяч рублей.

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2009 году, директором является Наталья Ивановна Рязанцева. Основная деятельность компании — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что 1,2 миллиона потратят на инженерные изыскания для двух новых детсадов в Нижнем Тагиле. Средства выделены из бюджета Нижнего Тагила, заказчиком является МБУ «Тагилгражданпроект». Согласно проекту контрактов, подрядчику необходимо в течение 21 календарного дня выполнить комплексные инженерные изыскания для детских садов на 170 мест в Выйском планировочном районе на улице Фрунзе и жилом районе «Александровский», квартал 1, участок № 8.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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