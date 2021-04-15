Инженерные изыскания для 2 детских садов проведет компания из Нижнего Тагила

Напомним, в начале апреля сообщалось, что 1,2 миллиона потратят на инженерные изыскания для двух новых детсадов в Нижнем Тагиле. Средства выделены из бюджета Нижнего Тагила, заказчиком является МБУ «Тагилгражданпроект». Согласно проекту контрактов, подрядчику необходимо в течение 21 календарного дня выполнить комплексные инженерные изыскания для детских садов на 170 мест в Выйском планировочном районе на улице Фрунзе и жилом районе «Александровский», квартал 1, участок № 8.