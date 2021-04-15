На трех объектах нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле начались ремонтные работы

На данный момент специалисты предприятия «Тагилдорстрой» работают на одном из самых крупных объектов 2021 года — улице Индустриальная. Были задействованы две бригады и пять единиц техники. Уже осуществляется вырубка деревьев с целью обустройства парковок и демонтируется старый бортовой камень.
Двадцать пятого апреля планируем запустить и в кратчайшие сроки вывести на проектную мощность асфальтовый завод,рассказал директора предприятия Игоря Васильева.
Производимая продукция потребуется для ремонта объектов нацпроекта.
Также на текущей неделе к своим обязанностям приступили работники ООО «УБТ-Сервис». Они осуществляют обновление на двух объектах: улицы Ильича и Кушвинская. Сейчас на улице Ильича происходит фрезерование дорожного полотна и демонтаж бортового камня. Там же начались подготовительные работы по устройству ливневой канализации от улицы Чайковского до улицы Зари.
Отмечается, что на следующей неделе специалисты УБТ-Сервиса собираются начать работы на улицах Калинина и Энтузиастов.
Напомним, был утвержден перечень дорог, на которых будет проводиться ремонт в рамках проекта БКАД в Нижнем Тагиле.