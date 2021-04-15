На трех объектах нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле начались ремонтные работы

На трех объектах нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле начались ремонтные работы
Сегодня, 21:33ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В апреле в Нижнем Тагиле на трех объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались ремонтные работы. Первый этап стартовал на улицах Индустриальная, Кушвинская и Ильича, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент специалисты предприятия «Тагилдорстрой» работают на одном из самых крупных объектов 2021 года — улице Индустриальная. Были задействованы две бригады и пять единиц техники. Уже осуществляется вырубка деревьев с целью обустройства парковок и демонтируется старый бортовой камень.

Двадцать пятого апреля планируем запустить и в кратчайшие сроки вывести на проектную мощность асфальтовый завод,рассказал директора предприятия Игоря Васильева.

Производимая продукция потребуется для ремонта объектов нацпроекта.

Также на текущей неделе к своим обязанностям приступили работники ООО «УБТ-Сервис». Они осуществляют обновление на двух объектах: улицы Ильича и Кушвинская. Сейчас на улице Ильича происходит фрезерование дорожного полотна и демонтаж бортового камня. Там же начались подготовительные работы по устройству ливневой канализации от улицы Чайковского до улицы Зари.

Отмечается, что на следующей неделе специалисты УБТ-Сервиса собираются начать работы на улицах Калинина и Энтузиастов.

Напомним, был утвержден перечень дорог, на которых будет проводиться ремонт в рамках проекта БКАД в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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