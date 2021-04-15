Названы предварительные причины пожара под Нижним Тагилом с пятью погибшими детьми

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки либо неосторожное обращение с огнем.
Назначен комплекс экспертиз: по трупам, геномная и пожаро-техническая. Опрашиваются свидетели, в том числе и потерпевшие, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель Следственного отдела по Пригородному району Нижнего Тагила Вадим Белкин.
По факту гибели пяти несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ст. 109 ч. 3 (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Напомним, двоим детей и двоим взрослым удалось спастись при пожаре в частном жилом доме в деревне Бызово под Нижним Тагилом, который произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Они были доставлены в больницы Нижнего Тагила, после оказания экстренной помощи детей перевезли на вертолете центра Медицины катастроф на лечение в Екатеринбург. В огне погибли еще пятеро детей многодетной семьи, которая ранее состояла на учете в соцзащите.