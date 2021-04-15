Названы предварительные причины пожара под Нижним Тагилом с пятью погибшими детьми

Напомним, двоим детей и двоим взрослым удалось спастись при пожаре в частном жилом доме в деревне Бызово под Нижним Тагилом, который произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Они были доставлены в больницы Нижнего Тагила, после оказания экстренной помощи детей перевезли на вертолете центра Медицины катастроф на лечение в Екатеринбург. В огне погибли еще пятеро детей многодетной семьи, которая ранее состояла на учете в соцзащите.