О матери погибших в пожаре под Нижним Тагилом 5 детей рассказали в МВД

Характеристику матери пятерых детей, которые погибли во время пожара в частном доме в деревне Бызово под Нижним Тагилом, дали в МВД.

Женщина состояла ранее на учете в полиции за злоупотребление спиртными напитками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по Свердловской области. Он рассказал, что женщина перестала употреблять спиртное и потому была снята с учета. Также Горелых добавил, что отец некоторых из детей на данный момент находится в колонии за ДТП с тяжкими последствиями, а также кражи. Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом 4 Фото На месте сгоревшего дома в деревне Бызово под Нижним Тагилом были обнаружены останки пятого ребенка. Всего у женщины семеро детей. Напомним, пожар в селе Бызово в Горноуральском ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Следователи считают, что причиной могло стать замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия пострадали двое взрослых и двое детей. Еще пятеро детей скончались. На данный момент возбуждено уголовное дело. После гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело

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