О матери погибших в пожаре под Нижним Тагилом 5 детей рассказали в МВД

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Женщина состояла ранее на учете в полиции за злоупотребление спиртными напитками, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД по Свердловской области.
Он рассказал, что женщина перестала употреблять спиртное и потому была снята с учета. Также Горелых добавил, что отец некоторых из детей на данный момент находится в колонии за ДТП с тяжкими последствиями, а также кражи.
Всего у женщины семеро детей.
Напомним, пожар в селе Бызово в Горноуральском ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Следователи считают, что причиной могло стать замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия пострадали двое взрослых и двое детей. Еще пятеро детей скончались. На данный момент возбуждено уголовное дело.