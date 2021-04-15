Подготовка к реконструкции парка за ДК «Юбилейный» началась в Нижнем Тагиле

15 апреля были возведены два глухих забора. Один из них поставили между домами на улицах Фрунзе, 37 и Красноармейская, 121, второй — справа от здания ДК до дома на Фрунзе, 37, рассказали редакции TagilCity.ru местные жители.
Также поперёк центра парка натянута сетка, но пока для прохожих оставлен небольшой проход. Все старые лавочки постепенно убирают к зданию дворца.
Напомним, на площади за ДК Юбилейный планируется оборудовать детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и тропинки на площади 4,3 гектара. В центре парка расположится место для отдыха тагильчан. Подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Работы должны быть завершены до 15 октября 2021 года. Всего на реконструкцию общественных территорий в Нижнем Тагиле в 2021 году направлено 239,6 миллиона рублей.