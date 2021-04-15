Подготовка к реконструкции парка за ДК «Юбилейный» началась в Нижнем Тагиле

Напомним, на площади за ДК Юбилейный планируется оборудовать детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и тропинки на площади 4,3 гектара. В центре парка расположится место для отдыха тагильчан. Подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Работы должны быть завершены до 15 октября 2021 года. Всего на реконструкцию общественных территорий в Нижнем Тагиле в 2021 году направлено 239,6 миллиона рублей.