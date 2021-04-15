Политические амбиции Васильевой раскололи "Альянс врачей"

Как сообщает newsnn, Тарабрина считает, что “Альянс” не защищает права врачей, в занимается главным образом политикой.
На своей странице в социальной сети экс-правая рука Васильевой написала, что основная задача профсоюза - помогать врачам по всей России без политики! Она считает, что голос каждого медика страны должен быть услышан. “В наших с вами силах изменить ситуацию в сфере здравоохранения”, - отметила Тарабрина.
Анастасия Тарабрина также подчеркнула: “Голос медицины” подает документы для регистрации профсоюза в Минюст. При этом у объединения уже есть несколько отделений в регионах. Кроме того, в него вошли бывшие известные участники “Альянса врачей”, объясняющие свое решение неодобрением политической и в целом публичной деятельности председателя “Альянса” Анастасии Васильевой.
До этого Васильева была задержана в связи с подозрением в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестах в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание в одной из колоний во Владимирской области. После этого Министерство юстиции признало “Альянс врачей” иноагентом из-за "неоднократного получения иностранного финансирования и ведения политической деятельности".
По словам Тарабриной, Васильева стала действовать в собственных личных интересах и ставить их выше интересов объединения. Именно поэтому “Альянс врачей” направил все усилия на участие в политических играх Навального, что полностью идет вразрез с целями и задачами профсоюза. Она добавила, что новое объединение всецело посвятит свою деятельность проблемам в здравоохранении.