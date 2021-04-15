Политические амбиции Васильевой раскололи "Альянс врачей"

Анастасия Тарабрина также подчеркнула: “Голос медицины” подает документы для регистрации профсоюза в Минюст. При этом у объединения уже есть несколько отделений в регионах. Кроме того, в него вошли бывшие известные участники “Альянса врачей”, объясняющие свое решение неодобрением политической и в целом публичной деятельности председателя “Альянса” Анастасии Васильевой.