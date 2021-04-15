Политические амбиции Васильевой раскололи "Альянс врачей"

Политические амбиции Васильевой раскололи "Альянс врачей"
Вчера, 23:32ОбществоФото: фрагмент видео
Ближайшая соратница главы “Альянса врачей” Анастасии Васильевой Анастасия Тарабрина ушла из профсоюза. По ее словам, она формирует свое собственное объединение “Голос медицины”.

Как сообщает newsnn, Тарабрина считает, что “Альянс” не защищает права врачей, в занимается главным образом политикой.

На своей странице в социальной сети экс-правая рука Васильевой написала, что основная задача профсоюза - помогать врачам по всей России без политики! Она считает, что голос каждого медика страны должен быть услышан. “В наших с вами силах изменить ситуацию в сфере здравоохранения”, - отметила Тарабрина.

Анастасия Тарабрина также подчеркнула: “Голос медицины” подает документы для регистрации профсоюза в Минюст. При этом у объединения уже есть несколько отделений в регионах. Кроме того, в него вошли бывшие известные участники “Альянса врачей”, объясняющие свое решение неодобрением политической и в целом публичной деятельности председателя “Альянса” Анастасии Васильевой.

До этого Васильева была задержана в связи с подозрением в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на протестах в поддержку Алексея Навального, который отбывает наказание в одной из колоний во Владимирской области. После этого Министерство юстиции признало “Альянс врачей” иноагентом из-за "неоднократного получения иностранного финансирования и ведения политической деятельности".

По словам Тарабриной, Васильева стала действовать в собственных личных интересах и ставить их выше интересов объединения. Именно поэтому “Альянс врачей” направил все усилия на участие в политических играх Навального, что полностью идет вразрез с целями и задачами профсоюза. Она добавила, что новое объединение всецело посвятит свою деятельность проблемам в здравоохранении.

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