Полотна Ван Гога и Клода Моне свердловчане увидят на открытии «Эрмитаж-Урал»

Эта выставка под названием «От романтизма к импрессионизму» разместится на 1 этаже «Эрмитаж-Урал». На 2 этаже будет находиться постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков», где можно будет познакомиться с разными периодами развития европейского искусства (от Античности до начала ХХ века). А на 3 этаже зрители смогут ознакомиться с мемориальной экспозицией об истории эвакуации Эрмитажа на Урал в военные годы.