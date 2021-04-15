Полотна Ван Гога и Клода Моне свердловчане увидят на открытии «Эрмитаж-Урал»

Полотна Ван Гога и Клода Моне свердловчане увидят на открытии «Эрмитаж-Урал»
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Общественное достояние
Полотна Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Клода Моне и других французских художников свердловчане смогут увидеть на открытии «Эрмитаж-Урал».

Выставкой французской живописи и скульптуры 19 века из собрания Эрмитажа откроется екатеринбургский музей «Эрмитаж-Урал». Презентация назначена на 1 июля, сообщили в пресс-службе музея ИЗО.

Там отметили, что посетителям выставки будет показано около 80 произведений: 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины 19 века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов.

В составе выставки работы всемирно известных мастеров, таких как Поль Деларош, Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие, отметили в музее.

Эта выставка под названием «От романтизма к импрессионизму» разместится на 1 этаже «Эрмитаж-Урал». На 2 этаже будет находиться постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков», где можно будет познакомиться с разными периодами развития европейского искусства (от Античности до начала ХХ века). А на 3 этаже зрители смогут ознакомиться с мемориальной экспозицией об истории эвакуации Эрмитажа на Урал в военные годы.

Напомним, в ноябре 2020 года полотно «Большая набережная в Гавре» импрессиониста Клода Моне было выставлено в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга. Его привозили на Урал на временное экспонирование из Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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