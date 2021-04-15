Пострадавшие в пожаре под Нижним Тагилом дети отправлены вертолетом в Екатеринбург

Двое детей, которые пострадали при пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом, отправлены вертолетом на лечение в Екатеринбург.

Пациенты поступили в ДГБ Нижнего Тагила 15 апреля в 6.00. После проведения экстренной терапии дети были отправлены вертолетом Медицины катастроф в Екатеринбург в ДГКБ № 9, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила. Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом произошел пожар в частном жилом доме. Погибли пятеро детей, спастись удалось их матери, отцу и еще двум несовершеннолетним. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения региональному минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим. Они были доставлены в больницы Нижнего Тагила. Следственным комитетом по факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Ранее семья состояла на учете в соцзащите. После гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом возбуждено уголовное дело

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