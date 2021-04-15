Проработать дополнительные меры охраны детей и многодетных семей поручил Куйвашев

Проработать дополнительные меры охраны детей и многодетных семей поручил Куйвашев
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Департамент информационной политики
Поручения по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в Свердловской области дал губернатор Евгений Куйвашев правительству и главам свердловских муниципалитетов.

Особое внимание будет уделяться обеспечению пожарной безопасности жилья, а также социальной защите детей, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам Куйвашева, происшествие в селе Бызово показало, что работа по обеспечению безопасности должна быть усилена по всем направлениям.

Задача — сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть ещё более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным, сказал губернатор.

Он попросил министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу.

Также было поручено продолжить оснащение домов уральцев автономными пожарными извещателями. Эта работа проводится еще с 2018 года. Дома еще более 800 семей будут оснащены соответствующим оборудованием.

Техника бесплатно устанавливается в домах многодетных семей, а также семей, которые находятся в социально опасном положении. Устройство срабатывает на дым еще на стадии возгорания, а также издается соответствующий звуковой сигнал. Дополнительно аппараты со спецоснащением отправляют на телефон владельца смс и в ближайшую пожарную часть.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля во время пожара в частном доме в селе Бызово Горноуральского ГО погибли пятеро детей. Кроме того, пострадали двое детей и двое взрослых. По поручению губернатора региональным минздравом была организована медицинская помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницы Нижнего Тагила. Позднее было принято решение перенаправить их в Екатеринбурге. На месте работают представители Министерства общественной безопасности, а также выезжал глава ГГО Дмитрий Летников. Последнему было поручено решить вопросы с организацией похорон и обеспечением семьи жильем после выписки из больницы.

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