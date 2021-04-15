Проработать дополнительные меры охраны детей и многодетных семей поручил Куйвашев

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля во время пожара в частном доме в селе Бызово Горноуральского ГО погибли пятеро детей. Кроме того, пострадали двое детей и двое взрослых. По поручению губернатора региональным минздравом была организована медицинская помощь. Все пострадавшие были доставлены в больницы Нижнего Тагила. Позднее было принято решение перенаправить их в Екатеринбурге. На месте работают представители Министерства общественной безопасности, а также выезжал глава ГГО Дмитрий Летников. Последнему было поручено решить вопросы с организацией похорон и обеспечением семьи жильем после выписки из больницы.