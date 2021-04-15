Росприроднадзор наказал крупные предприятия Нижнего Тагила

С 2020 года Росприроднадзор провел три проверки Высокогорского горнообогатительного комбината и выявил два нарушения.
Первое из которых, негативное воздействие на окружающую среду посредством неправомерного складирования отходов на почве.
Второе касалось представленных документов, которые подтверждают право пользования недрами на всей площади горного отвода.
По обоим инцидентам составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы правонарушений переданы в суд.
Вторым предприятием, которого три раза с 2020 года коснулась проверка, стала «Планта». В ходе проверочных мероприятий выявлено два нарушения.
Одно из них было связано с нормативами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по согласованному план-графику, которое не выполнялось в полном объеме. Ведомством выписано предписание об устранении нарушений до 21 января 2021 года. Следующая проверка показала отсутствие выполнения предписания.
ХЗ «Планта» получила новое предписание, был составлен протокол об административном правонарушении. Документы переданы в суд.
Следующим Росприроднадзор в период 2020–2021 годов выбрал для проверки предприятие УВЗ. В трех проведенных проверках выявлено одно нарушение.
По вынесенному в 2019 году предписанию, для хозяйственно-питьевого водоснабжения предприятие должно было выполнить работы по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод, разработать и согласовать проект водозабора. Ведомством выдано новое предписание, сроком до ноября 2022 года.
В 2020 году при совместной работе Росприроднадзора с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» проведено 11 рейдовых мероприятий. В районе, где находятся контрольные точки замеров выбросов промышленных предприятий, специалистами были отобраны пробы воздуха. Превышение нормативов ПДК было зафиксировано в трех случаях.
В связи с этим, было проведено три административных расследования в отношении УВЗ, по результатам которых возбуждено два административных дела. За несоблюдение природоохранного законодательства, предприятие оштрафовано на общую сумму 40 тысяч рублей.
Было проверено также предприятие «Уралхимпласт». Причиной проверки стали превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила рядом с стационарными постами УГМС. В результате Росприроднадзором начато административное расследование в области соблюдения законодательства в области охраны атмосферного воздуха. По итогам контрольных мероприятий будут приняты меры административного воздействия.
Напомним, после проверок ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, Росприроднадзор выявил нарушения в сфере экологии и выписал штрафы предприятию на сумму 1,1 миллион рублей.