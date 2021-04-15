Россия появится комплексный экомониторинг

Вице-президент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев отметил, что для компании экопроекты, в том числе федеральные, – привычное дело. «Норникель» участвует в нацпроекте «Экология», а также в «Серной программе», являющейся основной частью масштабного федерального проекта «Чистый воздух». Инвестиции в нее превысят $3,5 млрд. В итоге уже к 2025 году в Норильском промышленном районе будут в десять раз сокращены выбросы в атмосферу, а в приграничной зоне Кольского полуострова их не останется вовсе. Общие отчисления «Норникеля» на экологию составят $5,5 млрд до 2030 года, пишет gorod55.ru.
По словам вице-президента по экологии и промбезопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислава Селезнева, техзадание для организации комплексного экомониторинга в Норильске уже готово. В настоящее время компания обсуждает решения по автоматизации мониторинга качества воздуха в жилых районах Норильска. Это позволит более оперативно обрабатывать данные для оценки эффективности «Серной программы». В дальнейшем именно на ее базе будут разрабатываться экопроекты «Норникеля». Сообщается, что данные о качестве воздуха будут публиковаться на портале «Норильск онлайн». В будущем к оценке результатов мониторинга будут привлекать Красноярский научный центр СО РАН.
Селезнев рассказал, что «Норникель» может стать пилотным предприятием для обкатки системы экологического мониторинга, внедряемой совместно с государством. Проект тщательно запротоколируют и создадут законодательную базу, что в дальнейшем позволит тиражировать полученный опыт на всю страну. Российский экологический оператор (ППК РЭО) уже сообщил о готовности предоставить инфраструктуру под проект, а масштабированием системы займутся в Госдуме.
Один из модераторов дискуссии на КЭФ-2021, первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что уже в ближайшее время планируют подготовить паспорт для нового федерального проекта в рамках НП «Экология». В нем будут обозначены целевые показатели мониторинга воздуха, воды, почвы, недр и биоразнообразий до 2030 года.