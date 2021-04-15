Россия появится комплексный экомониторинг

Вице-президент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев отметил, что для компании экопроекты, в том числе федеральные, – привычное дело. «Норникель» участвует в нацпроекте «Экология», а также в «Серной программе», являющейся основной частью масштабного федерального проекта «Чистый воздух». Инвестиции в нее превысят $3,5 млрд. В итоге уже к 2025 году в Норильском промышленном районе будут в десять раз сокращены выбросы в атмосферу, а в приграничной зоне Кольского полуострова их не останется вовсе. Общие отчисления «Норникеля» на экологию составят $5,5 млрд до 2030 года, пишет gorod55.ru.