«Самородок» родится вновь: здание училища станет креативным кластером в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:13ОбществоОльга ДайбоваФото: tagilcity.ru
Молодежь в ярких желтых балахонах приветствует гостей площадки в центре города, где будет размещен креативный кластер. В Нижнем Тагиле презентовали новый проект, созданный благодаря работе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Креативный кластер будет располагаться вместо бывшего училища «Самородок».
Директор колледжа им. Демидова Светлана Морозова рассказала TagilCity.ru, что после реорганизации двух образовательных учреждений 1 июля 2016 года, училище «Самородок» на проспекте Мира, 49/Циолковского, 24 и колледж им. Демидова на Карла Маркса, 2 объединились. Студенты перестали заниматься в помещении училища в 2020 году. Освобожденное здание училища безвозмездно передали городу. Сейчас «Самородок» вновь возродится и станет культурным кластером, который получит такое же название.
Возведенное в 1953 году здание превратят в культурное место. Фасад обновят, а интерьер с узкими коридорами и индивидуальными помещениями будут удобны для обустройства творческих площадок. Культурный кластер разместят на втором и третьем этажах. В «Самородке» появятся мастерские художников, IT-специалистов, там будут проходить мастер-классы. Первый этаж пока занимают арендаторы, но, по словам Светланы Морозовой, возможно, город решит эту проблему.
Главная задача именно освоить эти помещения. Здесь в основном всегда приходили различного рода классы, мастерские. Я считаю, что это очень удачно, сообщила Светлана Морозова.
Куратор галереи современного искусства Евгений Комухин оценил инициативу создания креативного кластера в «Самородке». По его словам, без культуры невозможно стабильное развитие государства, и очень несправедливо, что искусство, культура сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, хотя людям из провинциальных городов тоже хотелось бы ходить на выставки. Евгений Комухин, посетив «Самородок», увидел потенциальные места для размещения выставок.
Может быть исторический проект. Проходя по залам, я увидел там достаточно много оставленных вещей: столы, сейфы, шкафы, стулья. Собрав эти объекты, можно было бы сделать полноценную инсталляцию по истории этого здания, поделился идеей Евгений Комухин.
Как рассказала TagilCity.ru Светлана Морозова, к трехсотлетию Нижнего Тагила в программе планируется восстановление памятников. Одним из таких помещений станет дом златоскупщика Митькина. Он расположен возле здания на Карла Маркса, 2. По ее словам, есть возможность, чтобы в этом здании проходили демидовские ассамблеи. В учебном заведении есть швейная мастерская, камнерезка, дизайн. В здании, которое будет называться «Центр ремесленничества», станут обучать студентов и проводить профориентацию детей.
По профориентации школьники питаются от мастер-классов. Здесь ремесло будет проповедоваться. Поэтому такой тандем, чтобы подпитка была, и дети с молоком матери получали возможность иметь сведения об искусстве,отметила Светлана Морозова.
В настоящее время по помещению проводится историко-культурная экспертиза. Здание планируют запустить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.