«Самородок» родится вновь: здание училища станет креативным кластером в Нижнем Тагиле

Директор колледжа им. Демидова Светлана Морозова рассказала TagilCity.ru, что после реорганизации двух образовательных учреждений 1 июля 2016 года, училище «Самородок» на проспекте Мира, 49/Циолковского, 24 и колледж им. Демидова на Карла Маркса, 2 объединились. Студенты перестали заниматься в помещении училища в 2020 году. Освобожденное здание училища безвозмездно передали городу. Сейчас «Самородок» вновь возродится и станет культурным кластером, который получит такое же название.