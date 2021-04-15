Владимир Путин посмертно наградил уральского пожарного

Владимир Путин посмертно наградил уральского пожарного
Сегодня, 11:38ОбществоФото: pixabay.com
Пожарного, погибшего во время тушения пожара в Асбесте, посмертно наградил Владимир Путин.

Орденом Мужества награжден уралец Константин Старцев, который погиб в пожаре при тушении дома в Асбесте. Соответствующий указ издал Президент России Владимир Путин. Он опубликован на сайте Кремля.

Мужчина был лейтенантом внутренней службы. Константин посмертно стал кавалером ордена Мужества.

В документе указано, что также награждены трое сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении возгорания 12 апреля в Санкт-Петербурге на «Невской мануфактуре».

Напомним, 10 апреля 2021 года пожарный погиб при тушении дома в Асбесте из-за обрушения одной из стен.

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