Владимир Путин посмертно наградил уральского пожарного

Орденом Мужества награжден уралец Константин Старцев, который погиб в пожаре при тушении дома в Асбесте. Соответствующий указ издал Президент России Владимир Путин. Он опубликован на сайте Кремля.
Мужчина был лейтенантом внутренней службы. Константин посмертно стал кавалером ордена Мужества.
В документе указано, что также награждены трое сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении возгорания 12 апреля в Санкт-Петербурге на «Невской мануфактуре».
Напомним, 10 апреля 2021 года пожарный погиб при тушении дома в Асбесте из-за обрушения одной из стен.