Выжившим в пожаре с 5 погибшими детьми под Тагилом дадут временное жилье

Главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову Евгений Куйвашев поручил не только помочь семье, пострадавшей в результате ночного пожара с организацией похорон пяти погибших детей, но и обеспечить погорельцев временным жильем после выписки из госпиталя. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, после гибели 5 детей во время пожара в селе Бызово под Нижним Тагилом в Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Также в Горноуральском ГО 15 апреля объявлен траур. На всех зданиях учреждений и организаций приспущены государственный флаги.