Выжившим в пожаре с 5 погибшими детьми под Тагилом дадут временное жилье

Напомним, после гибели 5 детей во время пожара в селе Бызово под Нижним Тагилом в Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Также в Горноуральском ГО 15 апреля объявлен траур. На всех зданиях учреждений и организаций приспущены государственный флаги.