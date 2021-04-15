Выжившим в пожаре с 5 погибшими детьми под Тагилом дадут временное жилье

Выжившим в пожаре с 5 погибшими детьми под Тагилом дадут временное жилье
Сегодня, 18:27ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
По поручению губернатора Свердловской области погорельцам из села Бызово в Пригородном районе Нижнего Тагила дадут временное жилье после выписки из больницы.

Главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову Евгений Куйвашев поручил не только помочь семье, пострадавшей в результате ночного пожара с организацией похорон пяти погибших детей, но и обеспечить погорельцев временным жильем после выписки из госпиталя. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, после гибели 5 детей во время пожара в селе Бызово под Нижним Тагилом в Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Также в Горноуральском ГО 15 апреля объявлен траур. На всех зданиях учреждений и организаций приспущены государственный флаги.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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