220 млн задолжал тагильский УВЗ фирме из Петербурга за нарушение сроков оплаты работ

220 млн задолжал тагильский УВЗ фирме из Петербурга за нарушение сроков оплаты работ
220 млн задолжал тагильский УВЗ фирме из Петербурга за нарушение сроков оплаты работ
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1MI
220 миллионов рублей отсуживает АО «КБ Высотных и подземных сооружений» из Санкт-Петербурга у АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила за нарушение сроков оплаты работ.

Компания из Санкт-Петербурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании задолженности в сумме 183,9 миллиона рублей и неустойки за нарушение сроков оплаты работ с 20 октября 2018 по 2 июля 2021 годы в сумме 36,3 миллиона рублей.

АО НПК «Уралвагонзавод» предъявило встречный иск о снижении стоимости работ по договору от 11 марта 2016 года на сумму 123,6 миллиона рублей и уплате штрафа на сумму 34,9 миллиона.

В декабре 2021 году суд приостановил дело в связи с назначением судебной технической экспертизы. Тагильское предприятие не согласилось с этим решением и подало апелляцию, однако суд оставил решение без изменения. На сегодняшний день специалисты «Научно-производственного центра «Перспектива», которые проводят экспертизу, запросили дополнительные документы для ее проведения.

АО «КБ Высотных и подземных сооружений» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Гендиректором организации является Андрей Панферов. Компания занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации. Крупнейшими заказчиками в госконтрактах являлись ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «Главленэксперт».

Напомним, «Уралвагонзавод» по решению суда должен выплатить поставщику за проволоку 2,3 миллиона рублей и оплатить госпошлину в сумме 35 тысяч рублей.

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