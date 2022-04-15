220 млн задолжал тагильский УВЗ фирме из Петербурга за нарушение сроков оплаты работ

220 миллионов рублей отсуживает АО «КБ Высотных и подземных сооружений» из Санкт-Петербурга у АО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила за нарушение сроков оплаты работ.

Компания из Санкт-Петербурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании задолженности в сумме 183,9 миллиона рублей и неустойки за нарушение сроков оплаты работ с 20 октября 2018 по 2 июля 2021 годы в сумме 36,3 миллиона рублей. АО НПК «Уралвагонзавод» предъявило встречный иск о снижении стоимости работ по договору от 11 марта 2016 года на сумму 123,6 миллиона рублей и уплате штрафа на сумму 34,9 миллиона. В декабре 2021 году суд приостановил дело в связи с назначением судебной технической экспертизы. Тагильское предприятие не согласилось с этим решением и подало апелляцию, однако суд оставил решение без изменения. На сегодняшний день специалисты «Научно-производственного центра «Перспектива», которые проводят экспертизу, запросили дополнительные документы для ее проведения. АО «КБ Высотных и подземных сооружений» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006 году. Гендиректором организации является Андрей Панферов. Компания занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации. Крупнейшими заказчиками в госконтрактах являлись ПАО СЗ «Северная верфь» и АО «Главленэксперт». Напомним, «Уралвагонзавод» по решению суда должен выплатить поставщику за проволоку 2,3 миллиона рублей и оплатить госпошлину в сумме 35 тысяч рублей. Тагильский УВЗ задолжал за проволоку 2,3 млн

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