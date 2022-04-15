Бывший полицейский в Екатеринбурге нашел угнанную Toyota и ездил на ней полгода

По версии следствия, юрлицо подало заявление об угоне автомобиля Toyota. Екатеринбуржец, который на тот момент являлся сотрудником правоохранительных органов, обнаружил машину и пользовался ей в личных целях с сентября 2020 года по февраль 2021 года. При этом обвиняемый установил на иномарку фиктивные номера и купил поддельное свидетельство о регистрации.