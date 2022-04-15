Бывший полицейский в Екатеринбурге нашел угнанную Toyota и ездил на ней полгода

По версии следствия, юрлицо подало заявление об угоне автомобиля Toyota. Екатеринбуржец, который на тот момент являлся сотрудником правоохранительных органов, обнаружил машину и пользовался ей в личных целях с сентября 2020 года по февраль 2021 года. При этом обвиняемый установил на иномарку фиктивные номера и купил поддельное свидетельство о регистрации.
Также было установлено, что бывший оперуполномоченный с декабря 2017 года по март 2018 года получил взятку в 700 тысяч рублей за возврат автомобиля с поддельным VIN, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Теперь прокуратура собирается взыскать с обвиняемого незаконно полученные 700 тысяч рублей в пользу государства. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Напомним, бывший полицейский из Асбеста приговорен к 4,5 годам тюрьмы за взятку в 47,3 тысячи рублей. За вознаграждение он передавал преступнику сведения о местонахождении составов с металлоломом, которые тот крал.