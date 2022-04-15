Голосование по программе благоустройства Нижнего Тагила в 2023 году стартовало в сети

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало голосование за объекты будущего благоустройства Нижнего Тагила в 2023 году. Три общественных пространства муниципалитета попали в федеральный конкурс.

Рейтинговое онлайн-голосование началось 15 апреля на единой федеральной платформе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Объектов из Нижнего Тагила представлено три — это Нижне-Выйский сквер, лесопарковая зона на Руднике имени III Интернационала и пешеходная зона по Черноисточинскому шоссе вдоль многоквартирных домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19, сообщает пресс-служба мэрии. По словам главы региона Евгения Куйвашева, данное голосование дает жителям Свердловской области и Нижнего Тагила самим решать, насколько важно выделение федеральных средств из бюджета на ремонт или реконструкцию того или иного объекта в городе. Губернатор считает, что работоспособность и настрой свердловчан на труд зависят напрямую от внешнего вида города, удобств в нем и уровня организации пространства муниципалитета. Стать причастным к творению будущего облика своего города не сложно, достаточно зайти по ссылке, указанной выше, или при помощи сайта «Госуслуги» на вкладке «Общественное голосование». Помимо этого, помочь тагильчанам проголосовать могут и волонтеры проекта. Юноши и девушки рассказывают о проектах благоустройства в Нижнем Тагиле в торговых центрах «Александровский пассаж», «DEPO», «Феникс», ТРЦ «Кит», а также в гипермаркете «Лента» и во Дворце национальных культур по улице Кольцова. Голосование продлится до 30 мая. В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter