Холдинг 1MI в коллаборации с «Советским спортом» выиграл конкурс ИРИ

Из 462 отобранных на смотр в очной защите приняли участие 142 проекта. Данный этап конкурса проходил в формате питчинга. Перед жюри, сформированным из членов продюсерского совета, выступили представители индустрии из 18 регионов страны. В списке победивших оказались проекты художественных и документальных сериалов, подборки видеороликов, специальные проекты СМИ, приложения, игры. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина рассказала, что для Института развития интернета особенно важной стала возможность поддержать долгосрочные масштабные проекты. Благодаря этой возможности организаторы привлекли к участию в конкурсе множество значимых представителей индустрии. И это стало важной ступенью в деятельности ИРИ. По словам Лапиной, в 2022 году ИРИ реализует 42 проекта, отмеченных жюри в качестве перспективных. На производство остальных (более 70 наименований) потребуется больше времени — два-три года. Отдельно Лапина высказалась о том, насколько важна возможность проводить защиту проектов в очной форме — как для конкурсантов, так и для жюри. Конкурсанты получили шанс услышать полезные советы по доработке представленных ими проектов. Члены жюри смогли оценить, насколько качественно проработан каждый предложенный проект. «Не исключаю, что частично практику очной защиты в будущем мы распространим и на конкурс молодежного контента», — заключила Лапина.
Среди утвержденных ИРИ проектов можно назвать такие актуальные фильмы, как художественный сериал «Последний Богатырь. Наследие», который продолжит известную кинотрилогию, биографический сериал «Плевако» с участием Сергея Безрукова, проект «Челюскин. Первые», посвященный подвигу полярников эпохи СССР. Поддержку предоставят неигровому двухсерийному проекту «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру» и документальному многосерийному — «Нюрнберг» о Нюрнбергском процессе.
Редакция газеты «Советский спорт» представила на конкурсе мобильное приложение о велосипедных и пешеходных маршрутах в 14 регионах РФ. Проект под названием «#КудаБежать: спортивные маршруты регионов России» выиграл в направлении «Мультиформатный контент». Холдинг 1MI будет способствовать реализации этой актуальнейшей разработки путем привлечения всех информационных ресурсов.
Рабочую группу продюсерского совета ИРИ возглавил гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. В нее вошли исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина, представители НТВ, блогерского агентства Rambler& Co, Invite.
Прием заявок на создание национального контента в цифровой среде проходил с 3 по 28 февраля 2022 года. Реализация проектов продолжится до 2024 года.