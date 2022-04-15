Холдинг 1MI в коллаборации с «Советским спортом» выиграл конкурс ИРИ

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина рассказала, что для Института развития интернета особенно важной стала возможность поддержать долгосрочные масштабные проекты. Благодаря этой возможности организаторы привлекли к участию в конкурсе множество значимых представителей индустрии. И это стало важной ступенью в деятельности ИРИ. По словам Лапиной, в 2022 году ИРИ реализует 42 проекта, отмеченных жюри в качестве перспективных. На производство остальных (более 70 наименований) потребуется больше времени — два-три года. Отдельно Лапина высказалась о том, насколько важна возможность проводить защиту проектов в очной форме — как для конкурсантов, так и для жюри. Конкурсанты получили шанс услышать полезные советы по доработке представленных ими проектов. Члены жюри смогли оценить, насколько качественно проработан каждый предложенный проект. «Не исключаю, что частично практику очной защиты в будущем мы распространим и на конкурс молодежного контента», — заключила Лапина.