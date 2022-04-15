Каракотов: РФ закрывает потребности АПК в средствах защиты растений на 60%

Агропромышленный комплекс РФ давно стремится к независимости от импорта. Сейчас более 60% потребностей в средствах защиты растений можно обеспечить силами отечественного производителя.

Об этих перспективах рассказал гендиректор компании «Щелково Агрохим», академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов. В беседе с журналистами «Комсомольской правды» Каракотов объяснил, чем отличаются концепции продовольственной безопасности и аграрной независимости. Различия весьма существенны. По его словам, в первом случае речь идет о возможности обеспечить всех жителей страны продуктами питания. Во втором – о способности государства обеспечить все продуктовые потребности, при этом сохраняя независимость от импортных технологий производства, от привозного сырья. Академик Каракотов подчеркнул, что за последние два десятилетия объем производства средств защиты растений в РФ увеличился в 9 раз и теперь покрывает более половины потребностей АПК страны. На сегодняшний день компания «Щелково Агрохим» является лидером в данном сегменте рынка. Каракотов уверен: в случае снижения объемов поставок от транснациональных компаний его предприятие способно полностью обеспечить Россию всем необходимым. В данный момент производство «Щелково Агрохим» поставляет семена и средства защиты растений собственного производства не только по России, но и в бывшие союзные республики. Среди главных покупателей – Беларусь, Таджикистан, Казахстан. Тем не менее в условиях жестких санкций компания может перенаправить поставки на отечественный рынок, чтобы закрыть все потребности. Оптимизм внушает и тот факт, что в текущем году «Щелково Агрохим» достроит химическое производство средств защиты растений в Узбекистане. Новое предприятие способно обеспечить потребности не только самой республики, но и других стран – Пакистана и Ирана. За перспективы производства семян тоже можно быть спокойными: «Щелково Агрохим» реализует собственную селекцию и размножение озимой пшеницы, сои, сахарной свеклы, гречихи, гороха. Это производство особенно много значит теперь, когда из-за санкций с российского агрорынка уходят зарубежные поставщики, которые до этого в значительной степени закрывали потребности аграриев Российской Федерации по данным культурам. «Наши аграрии привыкли к этим семенам. Но мы – страна суверенная, и у нас суверенность должна быть во всех отношениях. <> … и, конечно, у нас должно быть все свое – от семян до ракет», – подытожил Каракотов.

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