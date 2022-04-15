Конкурс на строительство досугового центра на ГГМ в Тагиле будет проведен в 2022 году

Конкурс на строительство досугового центра на ГГМ в Тагиле будет проведен в 2022 году
Конкурс на строительство досугового центра на ГГМ в Тагиле будет проведен в 2022 году
Сегодня, 14:45ОбществоФото: pixabay.com
Аукцион по поиску подрядчика для строительства детского досугового центра на Гальянке в Нижнем Тагиле планирует провести во второй половине 2022 года администрация города.

Вопрос о строительстве такого центра на ГГМ насущный, отметил глава города Владислав Пинаев. «Тагилгражданпроект» подготовил проект, уже пройдена госэкспертиза.

Тайны нет, цены на строительство уже другие, а бюджет заложен. Конкурс планируется во второй половине этого года. Возможно это будет филиал ГДДЮТ, пояснил мэр.

Напомним, два корпуса детского досугового центра общей площадью более двух тысяч квадратных метров планируется построить на улице Тагилстроевская, 2. Между зданиями будет организована площадка для спорта и отдыха. В центре юные тагильчане смогут заниматься музыкой, проводить исследования, заниматься звукозаписью и другими видами деятельности.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевГальянкадосуговый центрНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы