Начался новый сезон конкурса «Большая перемена». Те, кто победят в состязании, смогут получить по миллиону рублей для образовательных целей, а также путевку в «Артек», путешествие по России и стажировки в лучших фирмах страны.
Новый сезон стартовал 28 марта. Конкурс стартовал в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи. В рамках конкурсных мероприятий оцениваются навыки, которые пригодятся подрастающему поколению в современном мире.
Первые этапы соревнования состоятся в формате оффлайн. Участников протестируют на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия общую образованность. А еще ребята будут решать кейсовые задания.
Победителями выберут 300 человек, которым выдадут по миллиону рублей. Средства можно будет потратить на образование. Ещё трехстам лидерам дадут по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Победители будут выбираться среди подростков разной возрастной категории.
Зарегистрироваться можно на сайте конкурса.