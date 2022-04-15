Озон больше не радует тагильчан, как и цены на бытовую химию и порошки в магазинах

Озон больше не радует тагильчан, как и цены на бытовую химию и порошки в магазинах
Озон больше не радует тагильчан, как и цены на бытовую химию и порошки в магазинах
Сегодня, 21:39ОбществоФото: TagilCity.ru
Подростки «кошмарят» жителей Вагонки, даже не стесняясь прицела фотокамеры, мост на Циолковского обещают не перекрывать, а чиновники Нижнего Тагила всех уровней ушли во ВКонтакте и ждут там своих подписчиков — расскажем самые интересные и обсуждаемые события Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 15 апреля.

Мост на Циолковского полностью закрывать больше не планируют. Такое обещание во время прямой линии дал тагильчанам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей личной странице во ВКонтакте. Градоначальник подчеркнул, что к юбилею города мост будет выглядеть соответствующим образом.

Теперь пообщаться напрямую с тагильскими чиновниками можно через их страницы во ВКонтакте. «Управление образования» и «Управление горхозяйством» пока лидируют по количеству запросов. Связано это с популярностью сфер или их качеством в нашем городе, решать жителям.

Рост цен на стиральный порошок и бытовую химию тагильчане сравнивают с «Вояджером», так как стоимость этих товаров растет со скоростью света. За полтора месяца цены выросли в 2,5 раза. Некоторые читатели уже достают из закромов толстые тетрадки бабушек и дедушек с лайфхаками по выведению пятен с одежды.

Группа подростков в Дзержинском районе сколотила «бригаду» без Пчела и пристает к местным жителям. То денег попросят, то нахамят, то снежком кинут. Удивительно то, что все это происходит в культурном центре района — напротив Дворца культуры имени Окунева.

Опять озон не радует тагильчан. Как и формальдегид, и сероводород. В течение трех дней превышение загрязнений фиксировались в Нижнем Тагиле именно по этим показателям.

Если дышать в Тагиле практически нечем, то некоторые горожане решили наполнить легкие любовью. Вместо коронавируса. За время ограничений и изоляции по ковиду в Свердловской области увеличилось количество больных… сифилисом. Как свердловчане забыли о некоторых способах предохранения в угоду медицинским маскам, читайте ниже.

Автохам в Екатеринбурге стал фигурантом дела в полицейском участке — разгневанный водитель нанес травмы другой участнице дорожного движения и скрылся с места происшествия. Свидетели сообщили, что злоумышленник был подшофе, а правоохранители ждут результат экспертизы по установлению степени вреда здоровью у свердловчанки и разыскивают самого водителя.

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