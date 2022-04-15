Озон больше не радует тагильчан, как и цены на бытовую химию и порошки в магазинах

Подростки «кошмарят» жителей Вагонки, даже не стесняясь прицела фотокамеры, мост на Циолковского обещают не перекрывать, а чиновники Нижнего Тагила всех уровней ушли во ВКонтакте и ждут там своих подписчиков — расскажем самые интересные и обсуждаемые события Нижнего Тагила и Свердловской области за пятницу, 15 апреля.

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