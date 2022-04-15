После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка

После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка
После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка
Сегодня, 08:46ОбществоФото: 1MI
После того, как родители учеников школы No113 в Екатеринбурге пожаловались на обнаружение тараканов в столовой, туда пришла проверка.

Чиновники из администрации Екатеринбурга подтвердили, что школьники получили 11 апреля на обед гречку с тефтелями и соусом. На следующий день после инцидента все сотрудники учреждения, в том числе и столовой были опрошены. Также вопросы были заданы и детям.

В результате факт обнаружения насекомого не был подтвержден. В мэрии отметили, что незадолго до этого пищеблок был проверен комиссией. В четверг, 14 апреля проверка была проведена еще раз вместе с родителями.

Уточняется, что у школы имеется договор с фирмой по уничтожению насекомых. Она проводит дератизацию каждый месяц.

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детишколаЕкатеринбург
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