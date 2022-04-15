Реконструкция бывшего дома купца Копылова в Тагиле будет начата в мае

Реконструкционные работы подрядчик собирается начать сразу после того, как будет дано разрешение. Рабочие восстановят утраченные конструкции и лепнину дома, а также фрагменты фигурного аттика, балюстраду на кровле и водосточные трубы. Будут устранены повреждения крыши, сделают ремонт карнизов. Украшением старинного здания станут лучковые и арочные оконные проёмы и двери, форма и вид которых восстановлены по сохранившимся в архивах фотоматериалам. Общая площадь работ превысит 380 кв.м.