Реконструкция бывшего дома купца Копылова в Тагиле будет начата в мае

Реконструкция бывшего дома купца Копылова в Тагиле будет начата в мае
Реконструкция бывшего дома купца Копылова в Тагиле будет начата в мае
Сегодня, 15:30ОбществоФото: 1МI
Реставрировать главный фасад бывшего дома купца Копылова на проспекте Ленина, 11 станут сотрудники екатеринбургской компании ООО «Рестострой» в мае 2022 года.

Контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ на сумму 8,32 млн рублей планируется подписать в течение ближайших дней, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Здание, которое было построено в 1840-х годах, состоит в реестре объектов культурного наследия регионального значения.

Реконструкционные работы подрядчик собирается начать сразу после того, как будет дано разрешение. Рабочие восстановят утраченные конструкции и лепнину дома, а также фрагменты фигурного аттика, балюстраду на кровле и водосточные трубы. Будут устранены повреждения крыши, сделают ремонт карнизов. Украшением старинного здания станут лучковые и арочные оконные проёмы и двери, форма и вид которых восстановлены по сохранившимся в архивах фотоматериалам. Общая площадь работ превысит 380 кв.м.

Контракт должен быть выполнен не позднее 1 августа 2022 года. Гарантия подрядчика - пять лет.

Напомним, администрация Нижнего Тагила недавно объявила аукцион по поиску подрядчика для реставрации фасада дворца культуры «Юбилейный» на улице Фрунзе, 39.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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