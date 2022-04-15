Реконструкция бывшего дома купца Копылова в Тагиле будет начата в мае

Контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ на сумму 8,32 млн рублей планируется подписать в течение ближайших дней, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Здание, которое было построено в 1840-х годах, состоит в реестре объектов культурного наследия регионального значения.
Реконструкционные работы подрядчик собирается начать сразу после того, как будет дано разрешение. Рабочие восстановят утраченные конструкции и лепнину дома, а также фрагменты фигурного аттика, балюстраду на кровле и водосточные трубы. Будут устранены повреждения крыши, сделают ремонт карнизов. Украшением старинного здания станут лучковые и арочные оконные проёмы и двери, форма и вид которых восстановлены по сохранившимся в архивах фотоматериалам. Общая площадь работ превысит 380 кв.м.
Контракт должен быть выполнен не позднее 1 августа 2022 года. Гарантия подрядчика - пять лет.
Напомним, администрация Нижнего Тагила недавно объявила аукцион по поиску подрядчика для реставрации фасада дворца культуры «Юбилейный» на улице Фрунзе, 39.