Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна после берегоукрепления

Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна только после работ по берегоукреплению, которые должны быть проведены за счет местного бюджета.

Многие тагильчане отмечают, что парк Бондина нуждается в реконструкции. Этот объект был в числе победителей голосования в 2019 году наряду с парком Победы на Гальянке. Однако в администрации города редакции TagilCity.ru рассказали, что ремонт одного из любимого мест отдыха местных жителей возможен только после работ по берегоукреплению. Берегоукрепление — это комплекс специальных мер, которые направлены на защиту берега водного источника. Проекты для этого могут быть различными, способ определяется после проведения изысканий. Мероприятия по берегоукреплению относятся к бюджетоемким, стоимость может быть обозначена после разработки проекта. Традиционно средства на проведение предпроектных работ, проектирования и государственной технической экспертизы предусматриваются в местном бюджете за счет доходов города. В текущем году данные средства не предусмотрены, пояснили журналисту редакции в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Там отметили, что берегоукрепление не может быть профинансировано за счет средств вышестоящих бюджетов по нацпроекту «Жилье и городская среда». А средства на реализацию проекта возможно будет запросить только при согласовании увеличения расходов бюджета города при его формировании на плановый период. При этом проект должен быть разработан и пройдена его госэкспертиза. Напомним, с 15 апреля до 30 мая в Нижнем Тагиле проводится голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год на сайте za.gorodsreda.ru. Выбрать территории для благоустройства на 2023 год смогут жители Нижнего Тагила

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