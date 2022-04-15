Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна после берегоукрепления

Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна после берегоукрепления
Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна после берегоукрепления
Сегодня, 20:35ОбществоФото: Сергей Голотюк
Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна только после работ по берегоукреплению, которые должны быть проведены за счет местного бюджета.

Многие тагильчане отмечают, что парк Бондина нуждается в реконструкции. Этот объект был в числе победителей голосования в 2019 году наряду с парком Победы на Гальянке. Однако в администрации города редакции TagilCity.ru рассказали, что ремонт одного из любимого мест отдыха местных жителей возможен только после работ по берегоукреплению.

Берегоукрепление — это комплекс специальных мер, которые направлены на защиту берега водного источника. Проекты для этого могут быть различными, способ определяется после проведения изысканий. Мероприятия по берегоукреплению относятся к бюджетоемким, стоимость может быть обозначена после разработки проекта.

Традиционно средства на проведение предпроектных работ, проектирования и государственной технической экспертизы предусматриваются в местном бюджете за счет доходов города. В текущем году данные средства не предусмотрены, пояснили журналисту редакции в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там отметили, что берегоукрепление не может быть профинансировано за счет средств вышестоящих бюджетов по нацпроекту «Жилье и городская среда». А средства на реализацию проекта возможно будет запросить только при согласовании увеличения расходов бюджета города при его формировании на плановый период. При этом проект должен быть разработан и пройдена его госэкспертиза.

Напомним, с 15 апреля до 30 мая в Нижнем Тагиле проводится голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год на сайте za.gorodsreda.ru.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
парк БондинареконструкцияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы